Tebas attacca Florentino Perez: "Vuole decidere tutto. Dani Olmo gioca nel Barça grazie a lui"

Tebas ha parlato anche della Superlega, progetto sostenuto ancora sia da Real Madrid che dal Barcellona: "Non mi immagino una Liga senza il Real Madrid, è impossibile. Florentino è testardo e tenace. Non perde mai. Se non nasce la Superlega, dirà che quello che arriverà sarà merito suo. Io non lo so, ma mi dicono che Dani Olmo gioca nel Barça grazie al suo intervento".