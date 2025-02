Bufera Liga: il Real accusa la federazione di corruzione, dura risposta di Tebas

Non sarà una situazione semplice, insomma, quella che dovrà affrontare l’arbitro del derby di Madrid di sabato, che oltretutto vale per il primato. Intanto, alla vigilia della partita di Coppa del Re contro il Leganes, Ancelotti ha detto la sua sull'argomento: "Chiediamo solo una spiegazione di ciò che è successo con l’Espanyol. Se non ci danno questa spiegazione vuol dire che c’è un problema, e qualcuno deve risolverlo. Quanto successo contro l’Espanyol rappresenta un’opportunità per cambiare qualcosa. Quando c’è un problema è un’occasione per intervenire”.