Il derby di Madrid si infiamma: l'Atletico risponde alla lettera del Real contro gli arbitri

Nel primo l'Atletico chiede "aiuto, visto che in questi giorni ci vengono poste molte domande sull'argomento" alla Rae (l'Accademia della Crusca spagnola, ndr) in merito alle sfumature dei seguenti verbi: "pressare, spaventare, intimorire, influenzare, imporre". Il post successivo è ugualmente ironico "ops, forse avremmo dovuto chiederlo in un messaggio diretto". Il terzo invece è illustrato prendendo spunto dalla grafica dalle istruzioni di montaggio dei mobili Ikea, nella quarta e ultima vignetta delle "'istruzioni per il derby" si legge: "usa la tua televisione ufficiale, una volta in più, per mettere pressioni sugli arbitri".