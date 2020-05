Svezia: niente test a calciatori e allenatori per la ripresa

CORONAVIRUS

La Svezia conta di riprendere il campionato il 14 giugno e lo farà senza sottoporre ai test del coronavirus calciatori e allenatori prima degli allenamenti o delle partite. Secondo il protocollo siglato, i tesserati si limiteranno a compilare un modulo di autovalutazione ogni mattina, da inviare via e-mail al medico del club (entro e non oltre due ore prima dell’arrivo agli allenamenti o allo stadio per un match) che deciderà sull'idoneità.

I giocatori resteranno dunque a casa solo qualora presentassero sintomi, una decisione in linea con il principio svedese secondo cui solo le persone che "si sentono così male da dover entrare in ospedale ottengono un test per Coronavirus" ha dichiarato un portavoce della lega svedese all’Associated Press. Il protocollo, in sintesi, riflette la politica molto permissiva con cui il Governo locale ha affrontato la pandemia, rifiutandosi sin da subito di privare i cittadini della propria libertà individuale e non applicando le restrizioni viste nella maggio parte degli altri paesi europei.

Entro questa settimana, l’autorità dovrebbe decidere se le prime due divisioni calcistiche potranno riprendere il prossimo mese. L’obiettivo è quello di tornare in campo entro il 14 giugno.