Supercoppa Europea, Chelsea campione: battuto il Villarreal 7-6 ai calci di rigore

CHELSEA-VILLARREAL 7-6 DCR

A Belfast decisiva la parata di Kepa su Albiol nella serie dagli undici metri dopo l'1-1 del campo

di

MAX CRISTINA

Il Chelsea ha conquistato la Supercoppa Europea 2021 battendo il Villarreal 7-6 ai calci di rigore. Al Windsor Park di Belfast, 1-1 nei tempi regolamentari con il Chelsea in vantaggio al 27 con la rete di Ziyech ma raggiunto al 73' da Gerard Moreno dopo una traversa e un palo colpiti dal Villarreal. Nei supplementari nulla è cambiato, mentre nella serie dal dischetto è risultato decisivo Kepa con due parate, l'ultima su Albiol. Supercoppa Europea: trionfo Chelsea Getty Images

IL TABELLINO

Il cielo è sempre più blu in giro per l'Europa e il 2021 del calcio continua ad avere questa tinta unita. Dopo il trionfo del Chelsea in Champions League e quello dell'Italia a Euro 2020, anche la Supercoppa europea è finita nelle mani dei Blues di Tuchel che hanno avuto la meglio del Villarreal solamente ai calci di rigore dopo l'1-1 nei centoventi minuti di battaglia di Belfast. Decisivo Kepa, la mossa da all-in del tecnico tedesco che ha deciso di mandarlo in campo al 119' proprio per essere decisivo nella serie dagli undici metri. Le sue parate su Mandi e Albiol hanno regalato al Chelsea il 31° trofeo della propria storia dopo un primo tempo dominato e una seconda parte di gara totalmente in apnea.

Sì perché seppur con un trofeo in palio, dopo una stagione logorante come quella 2020/21 con tanto di Europeo e Olimpiade in estate, la sfida di Belfast è stata fortemente caratterizzata dai tratti tipici del calcio d'agosto, con giocatori non schierabili perché in ritardo di condizione, affaticati o comunque non al meglio. Ne è uscita quindi una sfida dai diversi volti con un primo tempo totalmente di marca Chelsea che ha portato la squadra di Tuchel al meritato vantaggio al 27' con Ziyech, bravo a sfruttare l'assist di Havertz su servizio in profondità di Alonso. La continua ricerca della profondità appunto e un grande pressing con ben sei palloni recuperati alti prima dell'intervallo ha però fatto accendere la spia della riserva molto precocemente ai londinesi che il primo campanello d'allarme l'ha sentito al 33' con la parata di Mendy in uscita bassa su Dia e poi con la clamorosa traversa al volo di Alberto Moreno.

Campanelli diventati sirene incessanti dopo l'intervallo quando Gerard Moreno ha preso in mano il Villarreal tecnicamente sfruttando anche gli errori dei difensori del Chelsea. Dopo un rinvio sbagliato da Mendy l'attaccante ha centrato il palo, con il pronto riscatto del portiere decisivo con la deviazione. Il pareggio però è arrivato al 73' con una combinazione in area dello stesso Gerard con Dia dopo l'ennesimo pallone perso da Rudiger e recuperato di tacco da Gaspar.

Ai supplementari le due squadre ci hanno provato senza troppa convinzione tra un cambio e l'altro lasciando alla famosa lotteria dal dischetto l'onere di decidere le sorti del trofeo. Il jolly lo ha pescato Tuchel mandando in campo Kepa all'ultimo secondo, risultato poi decisivo con due rigori parati nella serie finita a oltranza (Mandi al secondo tiro e Albiol al settimo).

--

CHELSEA-VILLARREAL 7-6 dcr (1-1)

Chelsea (3-4-2-1): Mendy 6 (14' sts Kepa 6,5); Zouma 5,5 (20' st Christensen 6), Chalobah 5,5, Rudiger 5; Hudson Odoi 5,5 (37' st Azpilicueta 6), Kanté 6,5 (20' st Jorginho 5,5), Kovacic 5, Alonso 6; Ziyech 6,5 (43' Pulisic 6), Havertz 6; Werner 5 (20' st Mount 5,5). A disp.: Chilwell, Emerson, James, Thiago Silva, Loftus-Cheek, Abraham. All.: Tuchel 5,5.

Villarreal (4-3-3): Asenjo 6,5; Foyth 6,5, Albiol 6,5, Torres 6, Pedraza 5,5 (13' st Estupinan 6); Trigueros 6,5 (25' st Gomez 6), Capoue 6 (25' st Gaspar 6,5), Moreno 6,5 (40' st Morlanes 6); Pino 5,5 (1' pts Mandi 6), Gerard Moreno 7, Dia 6,5 (40' st Raba 6). A disp.: Rulli, Alcacer, Iborra, Cuenca, Pena, Nino. All.: Emery 6,5.

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 27' Ziyech (C), 28' st Gerard Moreno (V)

Ammoniti: Rudiger, Kepa (C); Pino, Raba (V)

Espulsi: nessuno



Serie di Rigori

Chelsea: Havertz parato, Azpilicueta gol, Alonso gol, Mount gol, Jorginho gol, Pulisic gol, Rudiger gol

Villarreal: Gerard Moreno gol, Mandi parato, Estupinan gol, Gomez gol, Raba gol, Foyth gol, Albiol parato

