Supercoppa di Germania: vince il Bayern, 5-3 al Lipsia

GERMANIA

I bavaresi dell'ex Nagelsmann soffrono ma sorridono grazie a Musiala, Mané, Pavard, Gnabry e Sané: è il decimo titolo. De Ligt entra nel finale

Germania: il Bayern vince la decima Supercoppa

























Il Bayern batte 5-3 il Lipsia e vince la Supercoppa di Germania: è il decimo titolo per i bavaresi. La formazione dell'ex Nagelsmann dilaga già nel primo tempo, quando è avanti 3-0 grazie a Musiala (14'), Pavard (31') e Mané (45'). La formazione di Tedesco accorcia le distanze con Halstenberg (60'), ma Gnabry chiude i giochi al 66': inutili il rigore di Nkunku (77') e la rete di Dani Olmo (89'), perché al 98' Sané segna il quinto gol. Per l'ex Juve De Ligt spazio nel finale.

Il Bayern Monaco inaugura la stagione e il post-Lewandowski con l'ennesimo titolo: 5-3 al Lipsia e decima Supercoppa di Germania della sua storia. Alla Red Bull Arena, i bavaresi impiegano 14 minuti a passare in vantaggio: dopo una lunga mischia in area da corner, Musiala controlla e di destro segna con un diagonale perfetto, battendo Gulacsi. L'1-0 sembra dura appena due minuti, ma il gol di Nkunku viene annullato per fuorigioco. Al 31', arriva invece il raddoppio, e a siglarlo è Mané, che da pochi passi realizza su assist di Gnabry al termine di un'azione di altissima qualità da parte della formazione del grande ex Nagelsmann. Prima dell'intervallo, la partita sembra già chiusa: Musiala entra in area dalla sinistra e mette al centro per Pavard, che con un rigore in movimento spiazza Gulacsi e firma il tris al 45'.

Nel secondo tempo, il Lipsia accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Halstenberg al 60', ma sei minuti dopo Gnabry concretizza un perfetto contropiede dei bavaresi timbrando il 4-1 da pochi passi grazie all'errore di Klostermann dopo la conclusione di Müller. Il poker scioglie il Bayern, che si diverte e vede negarsi il 5-1 di Mané per fuorigioco. Al 77', Nkunku realizza un calcio di rigore provocato dall'intervento di Pavard su Dani Olmo e accorcia le distanze, poi l'ex Liverpool si vede annullare un altro gol, ancora per offside. All'89', la partita si riapre ufficialmente grazie al destro sul primo palo di Dani Olmo. Nel finale, il Bayern soffre ma resiste, e anzi trova addirittura il 5-3 al 98' con il contropiede di Sané: il Bayern può così sollevare al cielo di Lipsia la decima Supercoppa di Germania della sua storia, la sesta nelle ultime sette edizioni.