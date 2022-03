Super Lega, Al-Khelaifi rivela: "Ho rifiutato 400 milioni, quei tre club non hanno speranze"

LA POSIZIONE

Il presidente del Psg e dell'ECA: "Florentino Perez vuole un punto di incontro, ma i piccoli club vanno tutelati"

La presentazione del nuovo format della Champions League non è bastata a spegnere le voci su una futura Super Lega nel calcio europeo. Chi si è sempre opposto a questa possibilità è il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi: "Ne parlano sempre solo tre club, sanno di non avere alcuna possibilità. Al momento ci sono cose più importanti a cui pensare, c'è gente che muore in Ucraina e non sa dove dormire. Altro che Super Lega...". Getty Images

Al-Khelaifi, presidente anche dell'ECA l'associazione dei club europei, ha poi svelato di essere stato contattato per fare parte di questo nuovo progetto, ma di aver rifiutato: "Avrei potuto accettare i 400 milioni che mi hanno proposto con l'invito, poi quando ho rifiutato hanno detto che non era vero. Questo riassume tutto. Considerata la pandemia - ha commentato alla BBC -, avrei potuto accettare pensando solo a me stesso".

