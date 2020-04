Stop al campionato, il Belgio tira dritto: "Ma va trovata una soluzione con la Uefa"

"Il Belgio ha detto stop? Non penso sia la mossa giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa è meglio per te. E devo dire che i belgi e chiunque altro consideri di fare la stessa cosa rischia di non partecipare alle Coppe europee". Dopo le dure parole alla ZDF del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, arriva la replica della Lega Calcio belga, che ha chiarito di non voler fare passi indietro, ma ha comunque tentato un dialogo con la Uefa.