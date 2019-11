Stampa cinese contro Lippi: "Non fa il suo lavoro, è sempre in Italia"

TEMPI DURI

Tempi duri in Cina per Fabio Cannavaro e Marcello Lippi. Il Guangzhou Evergrande ha mandato il primo a seguire un corso di cultura aziendale, affidando momentaneamente la squadra al capitano, aprendogli di fatto le porte dell'esonero. L'ex ct azzurro invece è accusato dalla stampa di non fare il suo lavoro e di essere sempre in Italia nonostante uno stipendio di 180 milioni di yuan (circa 23 milioni di euro) all'anno.

Nel mirino c'è la decisione di Lippi, ct della nazionale maggiore, di non guidare la squadra ai Campionati dell'Est Asia in programma il mese prossimo in Corea del Sud. La Federazione ha annunciato che al suo posto in panchina ci sarà l'ex centrocampista dell'Everton Li Tie mentre il 71enne tecnico viareggino sarà in Italia. Durissima la reazione dei media cinesi, in particolare dell'influente Oriental Sports Daily, secondo cui Lippi "trascura i suoi doveri. Non dovrebbe essere il suo lavoro allenare la nazionale?. La stampa cinese lo accusa di "scarso interesse per lo sviluppo a lungo termine del calcio cinese". Lippi tornerà in Italia per passare il Natale dopo la partita proprio contro la Siria a metà novembre: "Una vacanza - scrive il Tencent Sports - che potrebbe durare quattro mesi".

