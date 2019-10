Il Guangzhou manda Cannavaro a studiare: esonero più vicino

Una vittoria nelle ultime cinque partite, vantaggio sulla seconda ridotto a un solo punto e ora l'invito a tornare dietro al banco per studiare: momento delicato per Fabio Cannavaro al Guangzhou Evergrande. La proprietà, con un comunicato sul sito, ha infatti annunciato che nelle prossime settimane il tecnico italiano dovrà studiare la cultura del club partecipando all'Evergrande Corporate Culture Class e dunque non potrà allenare la squadra, affidata momentaneamente al capitano Zheng Zhi.