Sporting Lisbona, l'Accademia dedicata a Cristiano Ronaldo

L'OMAGGIO

È il club dove Cristiano Ronaldo ha mosso i primi passi prima del grande salto al Manchester Utd: lo Sporting Lisbona per questo ha deciso di dedicare a CR7 la sua Accademia. "È con grande onore che lo Sporting Clube de Portugal informa che l'Academia do Clube verrà ribattezzata Academia Cristiano Ronaldo", si legge in un comunicato. "Il bravo figlio fa la casa e la casa che ha fatto Cristiano Ronaldo ora accoglie il suo nome in onore di colui che è diventato il miglior giocatore portoghese di tutti i tempi, il miglior giocatore del mondo, premiato con cinque Palloni d'Oro e capitano della nazionale campione d'Europa e della Nations League", prosegue la nota del club lusitano.

Ronaldo "è entrato a far parte della famiglia Leonina nel 1997 all'età di 12 anni. Il 14 agosto 2002, a soli 17 anni, ha esordito in prima squadra contro l'FC Internazionale Milano. L'Accademia immortalerà così il nome del più grande simbolo mai formato e che sarà un'ispirazione da seguire per tutti i talenti più giovani. In data da definire, e non appena le condizioni lo permetteranno, il Club effettuerà l'inaugurazione ufficiale", prosegue lo Sporting. "Questo omaggio fa parte di un progetto per riconoscere diverse referenze del Club, tra cui alcuni dei più grandi talenti prodotti dall'Accademia, i cui campi di addestramento riceveranno i loro nomi. Questo elenco sarà annunciato a breve. La Cristiano Ronaldo Academy rappresenterà ADN Sporting nella sua eccellenza e seguirà i destini di quella che ora le dà il nome: essere il migliore al mondo. Congratulazioni al giocatore Cristiano per tutto il suo viaggio, grazie al 'Leone' Ronaldo per tutto il suo impegno, dedizione, devozione e gloria. Una volta Leone, sempre Leone!", conclude il club portoghese.