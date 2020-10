Spareggi Euro 2020: Milinkovic salva la Serbia, fuori la Bosnia di Dzeko e Pjanic

QUALIFICAZIONI EURO 2020

Grazie ad una doppietta di Sergej Milinkovic-Savic, la Serbia batte 2-1 la Norvegia ad Oslo e stacca il pass per la finale playoff: decisiva la rete del biancoceleste al 102' dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Avanti anche Irlanda del Nord, Scozia e Slovacchia, che battono ai rigori Bosnia, Israele e Irlanda. Passano Islanda e Macedonia del Nord, che vincono 2-1 in casa contro Romania e Kosovo. Ungheria corsara in Bulgaria: 1-3 a Sofia.

BOSNIA-IRLANDA DEL NORD 4-5 dcr (1-1)

A Sarajevo, ad aprire il match è il milanista Krunic, che dopo 14 minuti indirizza in rete un cross di Cipetic. Nella ripresa, però, arriva il pareggio: al 53', McGinn vince un rimpallo in area e batte Sehic, firmando l'1-1 con cui si chiudono i 120 minuti. La partita si decide ai rigori, con gli errori di Hajradinovic e Visca che condannano la Bosnia e fanno gioire l'Irlanda del Nord, che si giocherà il posto per Euro 2020 contro la Slovacchia.

BULGARIA-UNGHERIA 1-3

Dopo averla sbloccata al 17' grazie alla deviazione di Orban da calcio d'angolo, l'Ungheria chiude la partita nella ripresa: Kalmar, autore dell'assist sulla prima rete, trova il raddoppio su calcio di punizione al 47', mentre il tris lo firma di testa Nikolics all'75'. Il gol della bandiera della Bulgaria lo segna all'89' Yomov con un destro nell'angolino, ma per la Bulgaria è troppo tardi. Adesso, per gli uomini di Rossi, c'è la sfida all'Islanda.

ISLANDA-ROMANIA 2-1

A Reykjavik, decide la doppietta di Sigurdsson, che al 16' segna l'1-0 con un sinistro preciso e angolato che batte Tatarusanu. Al 35', dopo una rete annullata dal Var per fuorigioco, il centrocampista dell'Everton raddoppia con un diagonale sul secondo palo. La Romania prova a riaprirla nel finale con il rigore di Maxim, ma il forcing finale non basta. L'Islanda si giocherà l'accesso ad Euro 2020 nel match decisivo contro l'Ungheria.

MACEDONIA DEL NORD-KOSOVO 2-1

Succede tutto nel primo tempo a Skopje: Macedonia del Nord avanti con l'autorete di Kololli, che corregge in rete un cross di Ristovski. Al 29', il pareggio del Kosovo con il pallonetto di Hadergjonaj, che punisce l'uscita di Dimitrievski. Quattro minuti dopo, però, arriva il gol partita, con il colpo di testa di Velkovski su punizione battuta da Bardhi che fissa il 2-1 finale. Ora, la Macedonia del Nord affronterà la Georgia, che batte 1-0 la Bielorussia con il rigore di Okriashvili.

NORVEGIA-SERBIA 1-2

Ad Oslo, l'eroe per la Serbia è Sergej Milinkovic-Savic. Il laziale, entrato all'80', la sblocca dopo due minuti con un tap-in in area su sponda di Mitrovic. All'88', Normann batte con un diagonale Rajkovic e costringe gli ospiti ai supplementari. Ancora il centrocampista biancoceleste, però, segna al 102', battendo Jarstein con un tocco morbido che regala ai suoi il passaggio del turno. Ora, la Serbia si giocherà la qualificazione ad Euro 2020 contro la Scozia.

SCOZIA-ISRAELE 5-3 dcr (0-0)

La qualificazione, a Glasgow, si decide ai calci di rigore, dopo 120' in cui entrambe le squadre producono poche occasioni da gol: ci provano McTominay per i padroni di casa e Golasa per Israele. Dal dischetto, l'errore decisivo è dell'ex Palermo Zahavi, che si fa ipnotizzare da Marshall. La Scozia si guadagna così la possibilità di strappare il pass per Euro 2020: affronterà la Serbia di Milinkovic-Savic.

SLOVACCHIA-IRLANDA 4-2 dcr (0-0)

Dopo 90 minuti poveri di occasioni da gol, nel primo tempo supplementare è l'Irlanda ad avere la chance più clamorosa, con il palo colpito al 105' da pochi passi da Browne, che si fa poi respingere il suo rigore da Rodak. L'altro errore nella serie dei tiri dal dischetto, che regala alla Slovacchia la sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord, è di Doherty, che colpisce la traversa e condanna i suoi all’eliminazione.



