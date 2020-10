Calcio, la Svezia vince 2-1 l’amichevole in Russia

NAZIONALI

Alla Veb Arena di Mosca la Svezia vince 2-1 l’amichevole contro la Russia. Gli ospiti vanno avanti nel risultato al 21’, quando Isak colpisce di testa su una punizione di Larsson; al 72’ Johansson raddoppia con un sinistro da fuori area. Sobolev accorcia le distanze al 92’ sugli sviluppi di un corner, ma è troppo tardi per pareggiare i conti. Per entrambe le formazioni sono ora previsti, tra domenica e mercoledì, due impegni in Nations League.

La Svezia vince in Russia 2-1 in una gara amichevole. Al 17’ i russi sono pericolosi, quando Miranchuk lascia partire un missile dal limite dell’area che colpisce in pieno la traversa. Al 21’ sono poi gli ospiti a passare in vantaggio: punizione dalla sinistra battuta da Larsson che trova il colpo di testa vincente di Isak, complice anche l’uscita a vuoto di Dzhanaev. La girandola di sostituzioni fa sì che il ritmo di gara diminuisca sensibilmente. Al 72’, comunque, la Svezia chiude i conti: Johansson si accentra e lascia partire da fuori area un mancino che, deviato in maniera decisiva da Kudryashov, s’infila nell’angolino basso. In pieno recupero Sobolev dimezza le distanze di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Cheryshev, ma ormai il triplice fischio finale arriverà di lì a breve. Tra domenica e mercoledì, per entrambe le formazioni, sono previsti due impegni ufficiali in Nations League.