Spagna femminile nel caos: le campionesse del mondo boicottano la Nazionale

Non si placano le polemiche in seno alla Spagna femminile di calcio dopo il caso Rubiales. Le 23 campionesse del mondo agli ultimi Mondiali in Australia e Nuova Zelanda hanno informato la Federcalcio spagnola (RFEF) che non risponderanno alla convocazione della Nazionale per le partite di Nations League (che vale la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024) contro Svezia (22 settembre) e Svizzera (26 settembre). Le convocazioni del nuovo ct Montse Tomé sono attese nel pomeriggio.