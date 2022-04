Sotheby's mette all'asta la leggendaria maglia di Maradona

numero diez

La 10 dell'Argentina con cui Maradona segnò la doppietta contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986, dopo essere stata esposta al Football Museum di Manchester, verrà messa all'asta

"La mano de Dios" di Maradona è entrata nella leggenda e oggi, chi vorrà possedere un pezzo di quella magia, potrà acquistarla all'asta. La maglia che il Pibe de Oro indossò contro l'Inghilterra ai Mondiali del 1986, in Messico, realizzando, oltre alla celebre rete con l'aiutino della mano, anche uno dei gol più iconici della storia del calcio saltando tutta la difesa avversaria, verrà messa all'asta su internet. A renderlo noto è la celebre casa d'aste Sotheby's di Londra. Getty Images

Per più di 35 anni, la numero 10 azzurra dell'Argentina è stata di proprietà dell'ex centrocampista inglese Steve Hodge, che la scambiò con Maradona alla fine della partita dello stadio Azteca, terminata 2-1 per l'Albiceleste. In seguito la maglia era stata donata al National Football Museum di Manchester, per essere esposta. Sotheby's, che a sua volta la metterà in mostra nella propria sede londinese durante il periodo di vendita su Internet (20 aprile-4 maggio), ha fissato il prezzo di partenza da quattro milioni di sterline, equivalenti a oltre cinque milioni di euro.