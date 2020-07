Sneijder pensa al ritorno in campo. L'Utrecht: "Dipende tutto da lui"

Il dietrofront di Arjen Robben dopo il ritiro e la scelta di tornare a giocare col Groningen ha sorpreso un po' tutti in Olanda, ma l'ex stella del Bayern presto potrebbe essere in buona compagnia. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, anche Wesley Sneijder starebbe infatti valutando la possibilità di tornare in campo con la maglia dell'Utrecht, squadra della città dove è nato. Idea che ha già incassato il via libera dei dirigenti del club orange. "Dipende tutto da lui: Wesley ora ha il tempo di decidere se quest’idea gli piace - ha spiegato il ds spalancando le porte all'ex nerazzurro -. Uno Sneijder ispirato e in ottima forma è ovviamente sempre interessante per l’FC Utrecht“.