Sergio Rico grave, la moglie: "Non lasciarmi sola, senza te non vivo"

Lo stato di salute di Sergio Rico, secondo portiere del Paris Saint-Germain, tiene il mondo del calcio col fiato sospeso. L'estremo difensore, ricoverato da domenica in terapia intensiva presso l'ospedale Virgen de Rocìo, è ancora grave e le prossime ore saranno decisive. E la moglie Alba Silva, pubblicando un messaggio sui social, ha mostrato tutta la sua preoccupazione: "Non lasciarmi sola amore mio, non posso vivere senza di te".