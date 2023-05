Sergio Rico, gli aggiornamenti: condizioni stabili, resta in terapia intensiva

Le condizioni del portiere del Psg Sergio Rico sono "stabili nella gravità delle ferite" riportate nei giorni scorsi dopo l'incidente accaduto il giorno dopo la vittoria della Ligue 1. Lo riferiscono fonti dell'ospedale 'Virgen del Rocio' di Siviglia, dove il calciatore è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il portiere resta sedato e sotto osservazione da parte dell'equipe medica della struttura spagnola. La polizia ha deciso di aprire un'inchiesta sull'accaduto, per cercare di capire meglio le circostanze che hanno portato all'incidente in cui Rico è caduto da cavallo ed è stato investito sia dall'animale sia da un carro trainato da alcuni muli.