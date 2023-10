Sequestro Diaz, il governo schiera l'esercito: si pattuglia la frontiera col Venezuela

© Getty Images

Si intensifica in Colombia la caccia ai rapitori di Luis Manuel Diaz. Dopo 24 ore di ricerche infruttuose il governo di Bogotà ha deciso di schierare l'esercito e le forze speciali per ritrovare il padre dell'attaccate del Liverpool, Luis Fernando, rapito nel weekend nel dipartimento di La Guajira, nel nord del paese. In campo elicotteri da ricognizione e aerei dotati di sensori di calore.