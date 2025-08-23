Ligue 1: si sblocca il Marsiglia di De Zerbi, 5-2 contro il Paris Fc

MARSIGLIA-PARIS FC 5-2

Dopo una settimana in cui tutte le attenzioni sono state rivolte al clamoroso caso Rabiot-Rowe, con i due giocatori messi fuori rosa e sul mercato a seguito di una furibonda lite avuta negli spogliatoi, il Marsiglia si presenta in campo al Velodrome per dimenticare sia questo spiacevole accaduto che la sconfitta rimediata nella partita d’esordio in campionato contro il Rennes. L’avversario di giornata è il neopromosso Paris FC, squadra ambiziosa e che a centrocampo schiera l’ex Sassuolo Maxime Lopez, vecchia conoscenza di Roberto De Zerbi. Nel Marsiglia si vedono invece titolari dal 1’ sia Aubameyang che Timothy Weah, i due grandi nomi del mercato estivo fin qui. A partire meglio sono però gli ospiti, che al 5’ colpiscono infatti un palo con Geubbels. Sempre il legno stoppa poi Aubameyang dalla parte opposta al 13’, mentre è falloso l’intervento con cui Otavio ferma proprio il gabonese in area pochi minuti più tardi. L’arbitro viene richiamato al Var e assegna un calcio di rigore, con Greenwood che si incarica della battuta e porta il Marsiglia sull’1-0 al 18’. Marchetti sfiora poi l’immediato pareggio, prima del 2-0 siglato da Aubameyang al 25’: l’ex Arsenal torna così a segnare con l’OM quindici mesi dopo l’ultima volta, sul corner battuto perfettamente da Greenwood. La difesa di De Zerbi è però tutt’altro che impenetrabile e, allora, Kebbal riapre ogni discorso al 28’, con un bellissimo mancino a giro che accorcia le distanze sul 2-1 per il Paris. La retroguardia del Marsiglia trema pure nel secondo tempo e al 58’ incassa il 2-2 di Moses Simon, tra i fischi del Velodrome. Al 73’ a commettere un grave errore difensivo sono però i parigini con Doucet: Aubameyang scarta allora il regalo e timbra la doppietta personale. Højbjerg fa poi 4-2 con un colpo da biliardo all'81', mentre Vaz fissa il 5-2 definitivo nel recupero: nel mezzo anche un altro rigore sbagliato da Greenwood. Il Marsiglia conquista così i primi tre punti del suo campionato, mentre a zero resta il Paris FC.