Luis Diaz, sono ore di terrore: rapiti i genitori in Colombia, padre disperso

Sono ore di paura in casa Luis Diaz, calciatore 26enne del Liverpool. I genitori della punta di Klopp sono stati rapiti nella città di Barrancas, nella regione La Guajira in Colombia. Il tutto sarebbe accaduto in una stazione di servizio da quattro delinquenti armati in motocicletta. Immediato l'intervento della polizia che ha poi liberato la madre dell'ex Porto grazie ai numerosi posti di blocco istituiti nella zona, mentre il padre sarebbe ancora nelle mani dei criminali, ufficialmente disperso.