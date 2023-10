Premier League: il derby del Merseyside è del Liverpool, decisivo Salah

INGHILTERRA

I Reds battono 2-0 l'Everton: decide la doppietta di Salah, Toffees in dieci dalla fine del primo tempo per il rosso all'ex Inter Young

La nona giornata di Premier League si apre con la vittoria nel Derby del Merseyside del Liverpool, che batte 2-0 l'Everton. Ad Anfield decide la doppietta di Salah, a segno al 75' su calcio di rigore e al 97' in contropiede su assist di Núñez. Con questo successo, i Reds di Klopp si prendono momentaneamente la vetta della classifica agganciando Tottenham ed Arsenal a 20 punti, mentre gli uomini di Dyche restano a quota 7.

LIVERPOOL-EVERTON 2-0

Il Liverpool torna a sorridere in campionato aggiudicandosi il Derby con l'Everton: finisce 2-0. Nel primo tempo di Anfield, le occasioni latitano: la più importante è una ripartenza dei Reds, con Luis Diaz che riceve in area dalla sinistra ma viene murato dalla difesa dei Toffees. Sembra tutto filare liscio per gli ospiti, ma al 37' l'ex Inter Ashley Young commette un'incredibile ingenuità rimediando il secondo giallo, e quindi l'espulsione, con un intervento dal limite dell'area. Parte così ufficialmente l'assalto della formazione di Klopp, che però non riesce a sbloccarla prima dell'intervallo. Nella ripresa, Dyche risistema il suo undici inserendo Keane e Patterson per Harrison e McNeil, mentre poco dopo l'ora di gioco tocca all'ex Udinese Beto. Il primo cambio, però, risulta decisivo in negativo, dato che è proprio Keane a toccare la sfera con il braccio in area e a provocare il rigore per il Liverpool: dal dischetto, Salah brucia Pickford e firma l'1-0 al 75'. Nel finale, Elliott colpisce una traversa e al 97' l'egiziano raddoppia in contropiede su assist di Núñez. Il Liverpool torna così a vincere dopo il ko col Tottenham e il pareggio con il Brighton e sale a 20 punti, lasciando i rivali cittadini a quota 7.

