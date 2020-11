"Se non ti sta bene, quella è la porta": Setien-Messi, un rapporto mai nato

L'INDISCREZIONE

I retroscena sul difficile rapporto tra Messi e il suo ex allenatore Quique Setien escono a puntate, come i "feuilleton" di una volta. Dopo le dichiarazioni dell'ex guida tecnica sul complicato carattere di Leo, l'emittente "SER Catalunya" ha rivelato i particolari di un litigio che ha visto protagonisti i due negli spogliatoi dello stadio Balaidos di Vigo lo scorso giugno, al termine della partita pareggiata 2-2 dal Barça contro il Celta.

A fine partita Setien ha elencato gli errori commessi da alcuni giocatori balugrana e il tono dei rimproveri non è piaciuto a Messi, che ha invitato l'allenatore a rivolgersi con rispetto a persone che nella loro carriera hanno vinto tutto, al contrario del loro tecnico. A questo punto Setien si è rivolto a Leo dicendogli: "Se non ti piace quello che dico, quella è la porta". La risposta del campione argentino è stato un sorriso di compatimento che valeva più di mille parole. Con queste premesse diventa facile immaginare i motivi per cui la scorsa stagione del Barça sia andata come è andata.