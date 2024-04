Scontro di gioco, paura per Viña: ex Roma trasportato in ospedale

IN BRASILE

Colpo alla testa in un contrasto aereo: esclusi danni cerebrali per il laterale

© Getty Images Dopo il malore in campo di Evan N'Dicka durante il match contro l'Udinese, ieri un'altra conoscenza della Roma ha vissuto momento molto complicati. Matias Viña è infatti finito in ospedale in seguito a uno scontro di gioco. Solo da gennaio non più di proprietà giallorossa, il laterale mancino di nazionalità uruguaiana del Flamengo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un colpo alla testa rimediato durante un contrasto aereo con Adriano Martins nel corso della gara contro l'Atletico Goianiense.

Dopo essersi seduto in panchina in seguito al cambio, l'ex Roma non si è sentito bene ed è stato prima soccorso dai medici presenti a bordocampo e poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente i test e gli esami effettuati non hanno evidenziato danni cerebrali per l'ex giallorosso.