Sciacallaggio sul corpo di Emiliano Sala: due persone arrestate

30/04/2019

Due persone, una donna di 48 anni e un uomo di 62 dello Wiltshire, contea dell'Inghilterra sud occidentale, sono state arrestate con l'accusa di aver diffuso online una fotografia del corpo senza vita di Emiliano Sala, il calciatore argentino morto in un incidente aereo lo scorso gennaio mentre si stava dirigendo a Cardiff per finalizzare il suo trasferimento dal Nanter. Secondo quanto riferito dalla polizia inglese, le immagini sarebbero state scattate all'obitorio: i due arrestati sono stati accusati di accesso non autorizzato a materiale informatico e comunicazione malevole e ad entrambi è stata poi concessa la libertà condizionale.



Gli investigatori lavorano sull'ipotesi che qualcuno abbia fatto irruzione nell'obitorio per scattare l'immagine: "Non ci sono prove che suggeriscano un furto o la possibilità che un membro del personale dell'obitorio sia stato coinvolto", ha peò' precisato un portavoce della polizia del Wiltshire.