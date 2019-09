Samuel Eto’o annuncia l'addio al calcio: “The End. Verso una nuova sfida”

SAMUEL ETO'O

"The end". A 38 anni, dopo una carriera straordinaria in cui ha vinto praticamente tutto a livello di club, per Samuel Eto'o potrebbe essere arrivato il momento dell'addio al calcio giocato: l'attaccante camerunese, che in Italia ha giocato con le maglie di Inter e Sampdoria, ha annunciato al mondo il capolinea della sua carriera con un post sul proprio profilo Instagram che lascia poco spazio alle interpretazioni: “La fine. Verso una nuova sfida. Grazie a tutti, tanto amore”.

Un annuncio che ovviamente ha scatenato i numerosissimi fan di Eto'o, che hanno inondato il post di commenti per ringraziare l'attaccante, quattro volte vincitore del Pallone d’Oro africano (un recortd che condivide con Yaya Touré).

L'ultima gara giocata da Eto'o è stata quella dello scorso 17 aprile tra il Muaither SC e il Qatar SC, ultimo club di una lunga carriera in cui ha vestito le maglie di Real Madrid, Maiorca, Barcellona, Inter, Anži, Chelsea, Everton e Sampdoria prima di trasferirsi in Turchia e poi in Qatar.

Ha esordito in Nazionale che non aveva ancora 16 anni e con la maglia del Camerun ha vinto due volte la Coppa d’Africa e uno storico oro alle Olimpiadi di Sydney, ma è con i club che Eto'o si è tolto le soddisfazioni maggiori, vincendo quattro titoli nazionali e tre Champions League tra Italia e Spagna e diventando anche l’unico calciatore a fare il Triplete con due club diversi (Barça nel 2009 e Inter nel 2010).

Ma qual è la nuova sfida di cui parla Eto'o nel suo post? Forse lo aspetta la panchina (in Turchia è stato anche allenatore-giocatore), tempo fa aveva confessato a Canal Plus che gli sarebbe piaciuto fare l'allenatore a tempo pieno, o forse un ruolo 'politico' (a luglio il presidente della Confederazione calcio africana (CAF), Ahmad Ahmad, aveva annunciato che Eto'o e Drogba sarebbero diventati suoi "collaboratori"). Una sola cosa sembra sicura (a meno di clamorosi dietrofront): il miglior cannoniere della storia del Camerun (56) ha appeso gli scarpini al chiodo.

L'INTER: "MANCHERAI A TUTTO IL CALCIO"