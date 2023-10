Salah, accorato appello per Gaza: "Basta massacri, l'umanità deve prevalere"

© Getty Images

Mohamed Salah, fuoriclasse del Liverpool e uno dei calciatori musulmani più conosciuti al mondo, rompe il silenzio e con un accorato appello su Twitter chiede la fine dei massacri a Gaza. "Non è sempre facile parlare in tempi come questi. C'è stata troppa violenza e troppa brutalità straziante. L'escalation delle ultime settimane è insopportabile da vedere - le parole dell'attaccante egiziano -. Tutte le vite sono sacre e devono essere protette. I massacri devono finire. Le famiglie vengono distrutte. Ciò che è chiaro ora è che gli aiuti umanitari a Gaza devono essere concessi immediatamente. Le persone vivono in condizioni terribili. Le scene all'ospedale la scorsa notte sono state terrificanti. La gente di Gaza ha urgentemente bisogno di cibo, acqua e forniture mediche. Mi appello ai leader mondiali affinché si uniscano per prevenire l’ulteriore massacro di anime innocenti. L’umanità deve prevalere".