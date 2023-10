Benzema per Gaza, l'ex portiere israeliano Aouate lo insulta in cinque lingue

SCAMBIO SOCIAL

Il francese ex Real aveva chiesto una preghiera per i palestinesi. Dura la replica: "Figlio di putt..." postato in ebraico, francese, inglese, arabo e spagnolo

© Getty Images Lo scontro israelo-palestinese varca i confini della politica e della terribile guerra in corso per arrivare sui campi di calcio. Più precisamente sui social, dove Karim Benzema, musulmano e attaccante attualmente dell’Al-Ittihād, è stato duramente attaccato da David "Dudu" Aouate, ex portiere israeliano ritiratosi dopo una carriera che lo ha portato anche in Liga nelle fila di Maiorca, Deportivo La Coruna e Racing. Il tutto dopo un post social dell'attaccante francese: "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza - ha scritto Benzema -, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini”.

Un post anche condivisibile, visto il coinvolgimento delle popolazione palestinese in un conflitto che riguarda Israele e Hamas, ma che non è affatto piaciuto a Aouate. La sua risposta, infatti, non si è fatta attendere e non poteva certo passare inosservata per i toni a dir poco durissimi: "Figlio di putt...", scritto in cinque lingue (ebraico, francese, inglese, arabo e spagnolo), e accompagnato dalla bandiera israeliana e da quella statunitense.