Ronaldo scalza Messi e torna sul trono dei calciatori più pagati

Come ogni anno la rivista statunitense Forbes ha stilato la classifica dei calciatori più pagati al mondo. Il passaggio dalla Juventus al Manchester United ha riportato in vetta Cristiano Ronaldo, con una previsione di guadagno lordo per la stagione in corso di 125 milioni di dollari: 70 di stipendio e 55 per le sponsorizzazioni. L'anno scorso in testa c'era il grande rivale Leo Messi, anche lui fresco di trasferimento, che viene però scalzato da CR7. Il campione argentino è fermo (si fa per dire) a quota 110 milioni (75 legati al contratto con il Psg e 35 ai contratti pubblicitari).