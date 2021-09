Ronaldo impone la sua dieta: i compagni dello United non ci stanno

Primi screzi tra Cristiano Ronaldo e i suoi compagni per colpa della dieta. CR7, secondo il tabloid Sun, avrebbe consigliato allo chef dello United un nuovo menù, sia per lui che per la squadra, con i suoi piatti preferiti. In primis, il Bacalhau a Braz, uno stufato di baccalà, con patate e uova che i suoi compagni non gradiscono. Ovviamente non può mancare il polpo, un piatto che l'ex Juve inserisce regolarmente nella sua routine alimentare.

