Al Nassr, tifosi già pazzi di Ronaldo: dagli spalti cori in attesa del suo debutto

È stato annunciato ufficialmente due giorni fa, con la firma fino al 2025 a cifre astronomiche e ora i tifosi dell'Al Nassr non vedono l'ora di vedere Cristiano Ronaldo in azione sul campo. Durante l'ultima partita dell'anno della Saudi Pro League, dagli spalti dello stadio a più riprese si sono sollevati cori che inneggiavano al campione portoghese. Per non parlare degli shop ufficiali del club, presi d'assalto dai sostenitori della squadra allenata dall'ex Roma Rudi Garcia per assicurarsi la maglietta con stampato il nome di CR7 e non farsi trovare impreparati in vista del suo debutto.