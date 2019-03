Roma, Ranieri torna sulla panchina del Valencia (per un giorno)

24/03/2019

Claudio Ranieri torna al Valencia... per un giorno. L'attuale tecnico della Roma è infatti sulla panchina delle leggende del Valencia nella sfida del Mestalla contro una selezione della Nazionale spagnola in occasione del Centenario del club. E il pubblico sugli spalti lo ha salutato con un'ovazione. Ranieri ha allenato la squadra spagnola nel biennio 1997/99 (conquistando nella seconda stagione la Coppa del re e l'accesso alla Champions League con il quarto posto in Liga) e nel 2004/05 (ha vinto la Supercoppa europea).