Richarlison, ma cosa dici? “Il mio piatto inglese preferito è la pasta”

“Qual è il tuo piatto inglese preferito?”. È bastata questa semplice domanda, posta da un follower a Richarlison via Twitter, per provocare una clamorosa figuraccia che in poche ore ha fatto il giro del web. "La pasta" ha risposto infatti il brasiliano dell'Everton, evidentemente ignorando la paternità italica del piatto, e scatenando così una serie di commenti ironici: qualcuno ha commentato scherzosamente che “se lui dice che è inglese, è inglese” e molti altri si sono divertiti nei commenti: “Il mio cibo indiano preferito è la pizza”, scrive un utente, mentre un altro propone un sondaggio: “Il vostro piatto cinese preferito? Il mio è il fish and chips”.