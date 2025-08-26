Supercoppa Primavera all'Inter: i nerazzurri battono il Cagliari ai rigori

L'Inter Primavera ha vinto la Supercoppa Italiana di categoria battendo il Cagliari Primavera ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. All'Arena Civica di Milano gli ospiti di Pisano vanno in vantaggio con Trepy ma Mosconi ristabilisce la parità, Mendy lancia nuovamente i rossoblù ma all'83' i nerazzurri di Benito Carbone trovano il secondo pareggio con Lavelli, poi premiato come man of the mach. Niente supplementari, ai rigori vince l'Inter grazie alla parata di Taho (che si è preso una rivincita dopo l'errore sul primo gol avversario) su Liteta e al penalty decisivo di Zarate. Da segnalare il debutto del Football Video Support.