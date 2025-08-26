Logo SportMediaset
Asllani saluta l'Inter: "È stato un sogno"

26 Ago 2025 - 21:45
Dopo tre stagioni con la maglia dell'Inter, Kristjan Asllani si è trasferito al Torino e attraverso i social ha salutato il popolo nerazzurro. "Cari tifosi nerazzurri, è arrivato il momento di salutarci, e credetemi, non è facile trovare le parole giuste - ha scritto il centrocampista -. Vestire la maglia dell’Inter è stato un sogno che custodivo fin da bambino, quando tifavo per questi colori con gli occhi pieni di ammirazione. Ogni volta che sono sceso in campo a San Siro ho sentito l'orgoglio e la responsabilità di rappresentare una squadra che resterà per sempre parte di me". "Ringrazio l'Inter per avermi dato la possibilità di realizzare questo sogno. Un grazie speciale ai miei compagni, che non sono stati soltanto squadra ma una vera famiglia, e a tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo percorso - prosegue il testo -. Ho sempre cercato di onorare questa maglia con impegno, sacrificio e rispetto. A chi mi ha sostenuto, va tutta la mia gratitudine. Lascio Milano, ma l’Inter resterà sempre nel mio cuore: perché quando ami questi colori da bambino, non smetti mai di portarli con te. Con affetto, Kristjan"

