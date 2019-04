Real, Zidane: "L'anno prossimo la Liga primo obiettivo"

24/04/2019

"Vincere la Liga sarà il primo obiettivo della prossima stagione". Lo ha detto Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Getafe. "Il prossimo anno proveremo a iniziare il campionato nel migliore dei modi, perché altrimenti diventa complicato". Alla domanda se c'è più motivazione in Champions che in campionato, Zizou replica: "Noi abbiamo 33 campionati, il Barça quanti? Ultimamente stanno facendo bene e dobbiamo congratularci con loro, ma dobbiamo cambiare questa dinamica. Ho sempre detto che la cosa più importante per me è il giorno per giorno".