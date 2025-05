Real Madrid, Xabi Alonso: "È un giorno speciale, senza gli insegnamenti di Ancelotti non sarei qui"

Successivamente, è salito sul palco proprio Xabi Alonso che ha esplicitato tutte le emozioni che sta vivendo a tornare al Real Madrid da allenatore dopo aver vestito quella prestigiosa maglia da calciatore: "Oggi è un giorno speciale per me, segnato sul calendario per sempre. Mi sento come se stessi tornando a casa perché il legame con il Real Madrid non ha mai cessato di esistere. Da quando sono entrato a Valdebebas, un'ora e mezza fa, quella sensazione è rinata. Grazie, Presidente, per aver pensato che fossi la persona giusta per guidare questa nuova era. Da quando è stato annunciato nei giorni scorsi, sento che il Real Madrid ha quell'entusiasmo per una nuova era e per raggiungere qualcosa di più. È un bel momento per tutti, grazie alla mia famiglia, senza la quale sarebbe impossibile essere qui oggi. Vi devo molto. Ma voglio parlare del ruolo che sto assumendo. Carlo è stato una grande influenza, senza i suoi insegnamenti che mi ha dato, non sarei qui. Spero di essere all'altezza delle aspettative."