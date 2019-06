Real Madrid, un video rap per presentare la seconda maglia

27/06/2019

Sergio Ramos, Marcelo, Benzema e anche Isco (dato per probabile partente): sono loro i grandi protagonisti del video rap che il Real Madrid, in collaborazione con Adidas, ha lanciato sul proprio profilo Instagram per presentare la nuova seconda maglia che i Blancos indosseranno nella prossima stagione. Il videoclip, della durata di circa 3 minuti, ha già raccolto milioni di visualizzazioni in poche ore.