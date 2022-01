Real Madrid: scaduto il patentino di Ancelotti, deve sostenere dei corsi obbligatori per poter allenare

L'INTOPPO

La licenza dell'allenatore emiliano è scaduta il 31 dicembre 2021

Il patentino da allenatore di Carlo Ancelotti è scaduto il 31 dicembre 2021 e per poter continuare ad allenare, il tecnico del Real Madrid dovrà seguire dei corsi obbligatori. Come riporta il Corriere dello Sport, la Federcalcio spagnola avrebbe peraltro comunicato ad Ancelotti che intercorrerà con l'Uefa per 'smorzare' una situazione per molti versi imbarazzante, che non dovrebbe riguardare uno dei tecnici più vincenti di sempre. Getty Images

Una storia che appare un paradosso per uno che ha più di 1200 panchine in carriera e un palmares in grado di far impallidire chiunque, con 21 titoli tra cui 3 Champions League con Milan e Real Madrid e che si avvia a vincere la prima Liga.