Real Madrid, Ramos in lacrime: "Si chiude una tappa unica, voglio altri titoli"

L'ADDIO DEL CAPITANO

Il difensore spagnolo: "Uno non è mai preparato a dire addio al Real, è un arrivederci"

In casa Real Madrid è il giorno del grande addio di Sergio Ramos, dopo 16 anni e 22 trofei. Il difensore spagnolo non è riuscito a trattenere l'emozione. "E' arrivato il momento, uno dei più difficili della mia vita. Non si è mai pronti a dire addio al Real Madrid - le sue parole - Si sta chiudendo una fase unica della mia vita. Niente sarà come quello che ho vissuto qui. Voglio continuare a mostrare il mio miglior livello e aggiungere altri titoli al mio palmares. Grazie mille a tutti. Questo è un arrivederci perché, prima o poi, tornerò". Getty Images

Il 36enne difensore ricorda il suo sbarco alla Casa Blanca e ringrazia tutti. "Sono arrivato per mano dei miei genitori e dei miei fratelli da bambino e, grazie a Dio, ho una grande famiglia. Grazie a loro che sono sempre stati con me. Anche al mio club, al presidente, per tutto il vostro affetto, ai miei allenatori, ai dipendenti del club. Guardo i vostri volti ed è inevitabile emozionarsi. Grazie ai tifosi, mi sarebbe piaciuto salutarvi al Bernabéu. Ma vi porterò sempre nel mio cuore"

Quale futuro attende ora Sergio Ramos? Secondo il quotidiano spagnolo AS, sono quattro le squadre interessate a lui. Si tratterebbe di PSG, Manchester City, Manchester United e Siviglia. L'ultima ipotesi sarebbe un ritorno a casa per il difensore, cresciuto al Siviglia e passato dagli andalusi al Real nel 2005.

