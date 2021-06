Sergio Ramos: ufficiale l'addio al Real Madrid dopo 16 anni

L'ANNUNCIO

Niente accordo sul prolungamento del contratto. Giovedì alle 12.30 conferenza stampa di saluto alla presenza di Florentino Perez

È ufficiale l'addio di Sergio Ramos al Real Madrid dopo 16 anni. Con un comunicato i merengues hanno annunciato una conferenza stampa di saluto, in programma giovedì alle 12.30: "Il Real Madrid rende noto che domani avrà luogo un atto istituzionale di tributo e di saluto del nostro capitano Sergio Ramos alla presenza del presidente Florentino Perez. A seguire, Sergio Ramos prenderà parte a una conferenza stampa in via telematica per rispondere alle domande della stampa".

Sergio Ramos saluta il Real Madrid, con cui non tra trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Il club Blanco gli ha offerto il prolungamento di un anno con il taglio del 10% del compenso mentre il giocatore voleva almeno un accordo biennale. Sergio Ramos verrà salutato con tutti gli onori, a dimostrazione della totale sintonia tra le parti, alla Ciudad Deportiva di Valdebebas. Palmares ricchissimo quello di Ramos con il Real Madrid: 5 successi nella Liga spagnola (2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17 e 2019-20), 4 Champions League (2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18), 4 Supercoppa di Spagna (2008, 2012, 2017, 2020), 2 Coppa del Re (2010-11, 2013-14), 3 Supercoppa Uefa (2014, 2016 e 2017), 4 Coppa del mondo per club (2014, 2016, 2017, 2018).

In totale Ramos ha giocato 469 partite segnando 72 gol con la maglia del Real Madrid. In virtù di questi successi, è — a pari merito con Marcelo — il secondo giocatore più vincente della storia del Real Madrid, dietro solo a Francisco Gento. Libero da contratto, Ramos avrà ora la possibilità di accasarsi in un'altra squadra. Sulle sue tracce da tempo c'è il Psg di Mauricio Pochettino. A causa di una stagione costellata da infortuni, Ramos non è a Euro 2020 perché non convocato dal ct della Spagna Luis Enrique.