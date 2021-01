Real Madrid, niente Alaves per Zidane: è positivo il Covid-19

REAL MADRID

Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19: lo ha annunciato il Real Madrid attraverso il proprio sito ufficiale. Il tecnico francese entrerà ora in un periodo di isolamento. Un altro duro colpo per Zizou, che salterà la sfida contro l'Alaves di domani, dopo le critiche per l'eliminazione dalla Coppa del Re contro l'Alcoyano, squadra di terza divisione, che per qualcuno mette in pericolo la sua panchina. Getty Images

Zidane è l'ultimo di una lunga serie di tesserati del Real Madrid a contrarre il Covid-19. Nacho Fernandez ha dovuto rinunciare alla sfida infrasettimanale con l'Alcoyano dopo un tampone positivo: sarebbe dovuto partire titolare, vista l'assenza di Raphael Varane e Sergio Ramos, ma i piani sono stati cambiati all'ultimo minuto

Luka Jovic, che recentemente ha lasciato il Real Madrid per andare in prestito all'Eintracht Francoforte, è un altro risultato positivo in questa stagione. Anche Eden Hazard, Casemiro ed Eder Militao sono stati messi in quarantena a vari intervalli mentre i club di tutto il mondo fanno i conti con la pandemia globale. Sarà il vice allenatore Davide Bettoni a occuparsi per il momento delle questioni della prima squadra.