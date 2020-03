Real Madrid, giallo dopo la morte del presidente Sanz: “Non si trova la salma!”

Come l'Italia anche la Spagna è stata messa in ginocchio dall'emergenza coronavirus e da Madrid arriva una macabra denuncia. A farla è il figlio di Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid deceduto lo scorso 21 marzo a causa del Covid-19, che durante un'intervista nel programma Salvame di TeleCinco ha svelato che la salma di suo padre non si trova più e ha lanciato un appello perché sia fatta luce sul caso e si possa così procedere con la cremazione.