Coronavirus: morto Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid

Il Real Madrid dice addio ad una delle sue figure storiche: Lorenzo Sanz, presidente del club tra il 1995 e il 2000, è infatti venuto a mancare all'età di 76 anni dopo essere risultato positivo al coronavirus in settimana. L'ex imprenditore era entrato in ospedale lo scorso 17 marzo, perché le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo otto giorni di febbre. Da numero uno dei Blancos Sanz portò il Real Madrid a vincere due Champions League nel giro di 2 anni battendo in finale Juventus e il Valencia.