Real Madrid: arrestati 4 giocatori delle giovanili per diffusione di video sessuali

SPAGNA

Secondo El Confidencial potrebbero essere coinvolti anche calciatori della prima squadra

© Getty Images Real Madrid sotto shock dopo che 4 calciatori delle giovanili (uno del Castilla e tre della terza squadra) sono stati arrestati questa mattina, come riporta El Confidencial, per un presunto caso di diffusione di video di natura sessuale. L’indagine, spiega il quotidiano spagnolo, è partita da una denuncia presentata il 6 settembre a Mogán, un comune delle Isole Canarie, dalla madre di una minore. Le fonti di El Confidencial assicurano che la donna ha detto che uno dei detenuti ha registrato un video porno con sua figlia come protagonista e poi lo ha diffuso.

Al momento i nomi dei calciatori arrestati per il presunto crimine non sono stati resi noti, ma secondo le informazioni di El Confidencial, ci sarebbero altri giocatori implicati, tra cui alcuni della prima squadra. I giovani sono stati arrestati questa mattina nella Città dello Sport di Valdebebas mentre si preparavano a svolgere l'allenamento e portati negli uffici giudiziari con l'accusa di un presunto reato di rivelazione di segreti di natura sessuale. Gli investigatori vogliono sequestrare il cellulare per procedere con l'analisi e portare avanti le indagini e scoprire se ci sono più persone coinvolte.

IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

"Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione a una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune".

