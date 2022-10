Real Madrid, Ancelotti incita Benzema: "Pensa al prossimo Pallone d'Oro"

REAL MADRID

Il tecnico dei Blancos: "Sono orgoglioso e contento"

"Orgoglioso" e "contento" del Pallone d'Oro 2022 ottenuto da Karim Benzema, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lo ha subito incitato a "pensare al prossimo" trofeo, "la cui conquista inizia già domani in campo" in Liga. "Siamo molto felici. Questo trofeo è un po' nostro - ha proseguito -. Questa mattina lui si e' presentato all'allenamento e ha ringraziato i compagni. È la squadra che lo ha messo in condizione di mostrare tutte le sue qualità".

Il tecnico italiano ha ammesso di non aver previsto che si sarebbe trovato ad allenare il Pallone d'Oro e il miglior portiere del mondo, Thibaut Courtois, al suo ritorno al Real lo scorso anno: "Non me lo aspettavo, ma non mi sorprende. Lavorando in questo club, può succedere qualsiasi cosa. Certo, all'inizio della stagione avevo altri pensieri". Tornando al suo attaccante, Ancelotti lo ha descritto come un "giocatore che si è preso tante responsabilità e che si sente un leader, molto più di otto anni fa. Le sue qualità non sono cambiate, le aveva già, ma è il suo atteggiamento ad essere cambiato".

Ancelotti ha anche fatto notare quelle che a suo giudizio sono le pecche del Pallone d'oro 2022: "Mi ha sorpreso che alcuni giocatori non erano nemmeno nella lista dei trenta, vedi Kroos, Valverde, Militao o Alaba. Alcuni direbbero che ho un conflitto di interessi. Ed è vero". Un altro appunto, sul fatto che il Manchester City, battuto dal Real in semifinale di Champions League, sia stato premiato come club dell'anno: "La squadra migliore è stata il Real Madrid, e per questo ha ottenuto il premio, che è la Champions League - ha detto Ancelotti - Ho il massimo rispetto del City, ovviamente, ma per noi il premio più grande, l'abbiamo ricevuto a maggio".