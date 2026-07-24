Germania, Per Mertesacker sarà il nuovo direttore sportivo della Federazione da gennaio

24 Lug 2026 - 22:42
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Da gennaio Per Mertesacker assumerà il ruolo di direttore sportivo generale della Dfb, la federazione calcistica tedesca. L'ex difensore centrale succederà ad Andreas Rettig. "Il calcio tedesco è e rimane una questione di cuore per milioni di persone. Collega generazioni e crea momenti che durano per sempre. Quando ora avrò la possibilità di assumermi la responsabilità alla DFB dal 2027, mi riempie di grande umiltà. Sviluppare il calcio tedesco e, soprattutto, i giovani talenti è un compito enorme ed è proprio questo che mi motiva. Grazie per la fiducia. Sono desideroso di guidare il calcio tedesco nel futuro insieme a molte persone straordinarie" ha detto Mertesacker in merito alla propria nomina. Lo storico centrocampista tedesco Toni Kroos, suo amico, ha fatto eco e gli ha augurato buon lavoro: ""Buona fortuna, Langer" in riferimento al soprannome iconico dell'ex centrale di quasi due metri, che tradotto suona circa come "Lungo" o "Alto".

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