Germania, Per Mertesacker sarà il nuovo direttore sportivo della Federazione da gennaio

Da gennaio Per Mertesacker assumerà il ruolo di direttore sportivo generale della Dfb, la federazione calcistica tedesca. L'ex difensore centrale succederà ad Andreas Rettig. "Il calcio tedesco è e rimane una questione di cuore per milioni di persone. Collega generazioni e crea momenti che durano per sempre. Quando ora avrò la possibilità di assumermi la responsabilità alla DFB dal 2027, mi riempie di grande umiltà. Sviluppare il calcio tedesco e, soprattutto, i giovani talenti è un compito enorme ed è proprio questo che mi motiva. Grazie per la fiducia. Sono desideroso di guidare il calcio tedesco nel futuro insieme a molte persone straordinarie" ha detto Mertesacker in merito alla propria nomina. Lo storico centrocampista tedesco Toni Kroos, suo amico, ha fatto eco e gli ha augurato buon lavoro: ""Buona fortuna, Langer" in riferimento al soprannome iconico dell'ex centrale di quasi due metri, che tradotto suona circa come "Lungo" o "Alto".