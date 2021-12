Real, Benzema salta l'Inter: Ancelotti si affida al desaparecido Jovic

Karim Benzema sarà il grande assente della sfida di martedì in Champions League contro l'Inter, dove c'è in palio il primato del girone. Il bomber francese, uscito contro la Real Sociedad per un problema muscolare alla coscia sinistra, si è sottoposto a una prima serie di esami non risolutivi, ma che hanno scongiurato qualcosa di serio. Contro i nerazzurri largo a Luka Jovic, un gol e un assist sabato sera, impiegato finora solo 179' in stagione.

Getty Images