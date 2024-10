Real-Barcellona, vergogna per le offese razziste a Yamal

ANCELOTTI CONTRO UN ASSISTENTE DI FLICK: “NON È STATO UN SIGNORE”

Nel corso della partita, Ancelotti si è reso protagonista di un diverbio con la panchina blaugrana ed è stato lo stesso tecnico blanco a spiegarne il motivo in conferenza dopo il match: "Uno degli assistenti di Flick non è stato un signore, venendo a esultare di fronte alla nostra panchina". Ancelotti era stato inquadrato mentre discuteva con l'allenatore del Barcellona, facendo "no" con il dito, come a dire "Così non si fa". Lo stesso tecnico italiano, però ha proseguito: "Flick mi ha dato ragione, il discorso è chiuso".