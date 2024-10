Liga: il Clasico è del Barcellona, poker devastante sul Real

REAL MADRID-BARCELLONA 0-4

Ancelotti è costretto a far fronte alle pesanti assenze di Courtois e Rodrygo, mentre Flick può disporre degli stessi giocatori che in settimana hanno annichilito il Bayern Monaco in Champions League. Al Bernabeu a partire fortissimo è però il Real, subito pericoloso con Mbappé al 2’. Il francese scatta in profondità e si divora il vantaggio a tu per tu con Peña: il guardalinee sbandiera però un fuorigioco. Il Madrid spinge con più insistenza e al 30’ passa avanti, proprio con l’ex Psg: la gioia dei Blancos dura però solo pochi istanti, visto che il Var annulla tutto per fuorigioco. Si resta dunque sullo 0-0, risultato che cambia però totalmente a inizio ripresa: nel giro di due minuti il Barcellona trova infatti altrettanti gol, portandosi sul 2-0 al 56’. A trafiggere per due volte Lunin è l’immancabile Lewandowski, prima di destro e poi di testa. Passano dieci minuti e Mbappé accorcia le distanze, ma anche questa volta il gol del transalpino nasce da una chiara posizione di fuorigioco. Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee, che Lewandowski colpisce un clamoroso palo dalla parte opposta, divorandosi il colpo del 3-0 a porta vuota. La rete che mette ko il Real la realizza allora Yamal al 77’, togliendo le ragnatele dall’incrocio dei pali con un destro imparabile. All’85’ arriva anche la ciliegina sulla torta per i Blaugrana, ovvero il 4-0 a firma Raphinha: il brasiliano sfrutta l’ennesima dormita difensiva del Real, scatta in campo aperto e insacca con un pallonetto millimetrico. Il Barcellona si prende così il Clasico con un poker clamoroso al Bernabeu e vola a quota 30 punti in classifica, staccando a 24 il Madrid.